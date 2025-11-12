Manisa'da Kentsel Yenilenme Çalışmaları Devam Ediyor

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Fatih Mahallesi'nde ada-parsel bazlı kentsel yenilenme sürecinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi; vatandaş ve müteahhitlerle bir araya geldi. Dutlulu, mahallenin dönüşümünün daha sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak adına atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Dutlulu, yeni imar planı doğrultusunda mahalle halkının rızası ve müteahhitlerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde eski ve depreme dayanıksız yapıların yıkılarak yerine modern ve güvenli konutların inşa edilmeye başlandığı Fatih Mahallesi'nde devam eden ada bazlı dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Dutlulu, mahalle ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etti ve müteahhitlerle görüşerek, dönüşüm sürecindeki talepleri ve ihtiyaçları birinci ağızdan dinledi. Dutlulu, halkın lehine olacak her çalışmaya destek olacağının mesajını verdi.

"Amacımız; daha güvenli, daha yaşanabilir evler ve mahalleler sunmak"

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Dutlulu, belediye olarak dönüşüm sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, "Yaşadığınız tüm sorunları tamamen çözebilir miyiz, söz veremem. Ancak şundan emin olun; elimizden geleni sonuna kadar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Amacımız; sizlere daha güvenli, daha yaşanabilir evler ve mahalleler sunmaktır" dedi.

Dutlulu, bölgedeki çalışmalara ilişkin, "Fatih Mahallemizi ziyaret ederek, mahalle sakinlerimizle hem sohbet ettik, hem de taleplerini dinleyerek yapacağımız çalışmaları konuştuk. Yeni Mahalle, Hafsa Sultan ve Fatih Mahallelerimizde ada bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili mahalle halkımızın ihtiyaç ve beklentilerini dinledik, projelerimizi anlattık. Manisa'mızı geleceğe hazırlarken, atacağımız her adımda halkımızın isteklerini ön planda tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve müteahhitler ise sürecin hızlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Dutlulu'ya destekleri ve ziyaretleri için teşekkür etti.