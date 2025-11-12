Manisa'da Kentsel Yenilenme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa'da Kentsel Yenilenme Çalışmaları Devam Ediyor

12.11.2025 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Fatih Mahallesi'nde kentsel yenilenme sürecini yerinde inceledi. Mahallede eski yapıların yerine modern konutlar inşa edileceğini belirten Dutlulu, halkın ihtiyaç ve taleplerine önem verdiklerini vurguladı.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Fatih Mahallesi'nde ada-parsel bazlı kentsel yenilenme sürecinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi; vatandaş ve müteahhitlerle bir araya geldi. Dutlulu, mahallenin dönüşümünün daha sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak adına atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Dutlulu, yeni imar planı doğrultusunda mahalle halkının rızası ve müteahhitlerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde eski ve depreme dayanıksız yapıların yıkılarak yerine modern ve güvenli konutların inşa edilmeye başlandığı Fatih Mahallesi'nde devam eden ada bazlı dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Dutlulu, mahalle ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etti ve müteahhitlerle görüşerek, dönüşüm sürecindeki talepleri ve ihtiyaçları birinci ağızdan dinledi. Dutlulu, halkın lehine olacak her çalışmaya destek olacağının mesajını verdi.

"Amacımız; daha güvenli, daha yaşanabilir evler ve mahalleler sunmak"

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Dutlulu, belediye olarak dönüşüm sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, "Yaşadığınız tüm sorunları tamamen çözebilir miyiz, söz veremem. Ancak şundan emin olun; elimizden geleni sonuna kadar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Amacımız; sizlere daha güvenli, daha yaşanabilir evler ve mahalleler sunmaktır" dedi.

Dutlulu, bölgedeki çalışmalara ilişkin, "Fatih Mahallemizi ziyaret ederek, mahalle sakinlerimizle hem sohbet ettik, hem de taleplerini dinleyerek yapacağımız çalışmaları konuştuk. Yeni Mahalle, Hafsa Sultan ve Fatih Mahallelerimizde ada bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili mahalle halkımızın ihtiyaç ve beklentilerini dinledik, projelerimizi anlattık. Manisa'mızı geleceğe hazırlarken, atacağımız her adımda halkımızın isteklerini ön planda tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve müteahhitler ise sürecin hızlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Dutlulu'ya destekleri ve ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Kentsel Yenilenme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşet anları kamerada: Küçük çocuk asansör boşluğuna düştü Dehşet anları kamerada: Küçük çocuk asansör boşluğuna düştü!
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı
İBB iddianamesinde hiyerarşik şema 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor İBB iddianamesinde hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi’nde 5 isim görevden alındı 6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı
Meghan Markle 8 yıl sonra setlere döndü: Biraz paslanmışım ama harika hissediyorum Meghan Markle 8 yıl sonra setlere döndü: Biraz paslanmışım ama harika hissediyorum
2 bin yıldan fazla hapsi istenen İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalar 2 bin yıldan fazla hapsi istenen İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar

12:29
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
10:57
Altında Tehlike Çanları Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında
Altında Tehlike Çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında
10:25
Bakanlık devreye girdi Nijerya Milli Takımı’nda büyük kriz
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
10:17
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü İki ihtimal üzerinde duruluyor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
10:09
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir
09:59
İBB iddianamesinde 2 ünlü sanatçının da adı geçiyor
İBB iddianamesinde 2 ünlü sanatçının da adı geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 12:38:46. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Kentsel Yenilenme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.