Manisa\'da Motosiklet Denetimi: 324 Bin TL Ceza

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, yaya yollarını ve kaldırımları kullanan motosiklet sürücülerine toplam 324 bin lira para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, yaya güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. İl genelinde eş zamanlı olarak kaldırım üzeri ve yaya yollarında motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde 27 ekip ve 44 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 391 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 176 araç ve sürücüsüne ceza kesildi. Denetimler çerçevesinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca; kaldırım üzerine park eden 96, kaldırım üzerinde seyreden 20 ve kask takmayan 36 sürücüye cezai işlem uygulandı. Diğer trafik kurallarını ihlal eden 24 sürücüyle birlikte toplamda 176 araç ve sürücüsüne 324 bin 222 TL idari para cezası kesilirken, 1 araç ise trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği ile yaya trafiğinin akışını sağlamaya yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - MANİSA