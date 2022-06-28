Manisa'da terör örgütü operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da terör örgütü operasyonunda bir kişi yakalandı

28.06.2022 15:12
Manisa'da terör örgütü operasyonunda bir kişi yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Sarıbey Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi.

Operasyonda DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu S.H. (20) gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da terör örgütü operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da terör örgütü operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
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