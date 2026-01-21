Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Salihli, Soma ve Turgutlu ilçelerinde narkotik ekiplerinin sokak çalışmalarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Salihli, Soma ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirlikleri ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti"nin önlenmesine yönelik sokak çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 14 şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 parça halinde 168 içimlik A4 peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 2 bin 335 adet sentetik ecza hapı, 146 adet ecstasy hap, 38 parça halinde toplam 25,43 gram esrar maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 10 şüpheli şahsa Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılırken, 4 şüpheli şahsa ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. - MANİSA