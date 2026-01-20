Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
