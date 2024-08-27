Manisa'da yeni atıksu arıtma tesisi hizmete açıldı - Son Dakika
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Manisa'da yeni atıksu arıtma tesisi hizmete açıldı

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçe merkezi için inşa edilen atıksu arıtma tesisinin kesin kabulünü yaparak kendi bünyesinde işletmeye başladı. Tesiste, yıllık 1 milyon metreküpün üzerinde atıksu arıtımı yapılarak, Manisa'nın toprakları korunuyor.

27.08.2024 13:18
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(MANİSA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçe merkezi için inşa edilen atıksu arıtma tesisinin kesin kabulünü yaparak kendi bünyesinde işletmeye başladı. Tesiste, yıllık 1 milyon metreküpün üzerinde atıksu arıtımı yapılarak, Manisa'nın toprakları korunuyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, evsel nitelikli atıksu kirliliğine karşı atıksu arıtma tesislerini işletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde inşa edilen atıksu arıtma tesisinin de kesin kabulü yapıldı. Tesiste yüklenici firmanın işletim sürecinin sona ermesi ile MASKİ yetkilileri tarafından kabul işlemleri yapılarak, atıksu arıtma tesisi kurum bünyesinde işletilmeye başlandı.

"İdaremizce işletilen tesisimiz 21'e yükseldi"

Atıksu Arıtma Daire Başkanı Onur Artan, "Tesisin devriyle birlikte İdare'mizce işletilen tesis sayısı 21'e yükseldi. İleri biyolojik arıtma yapan Sarıgöl Tesisimizin bereketli Gediz ve Bakırçay ovalarındaki biyolojik çeşitliliğinin korunması için de verdiğimiz mücadeleye ciddi katkı sağlayacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte tesisin işletiminde İdaremiz bünyesindeki diğer tesisler gibi İSG ve çevre mevzuatına azami hassasiyet göstereceğiz" dedi.

Yıllık 1 milyon metreküpün üzerinde arıtım yapılacak

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendislerinden Esra Türker, "Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisimizin kesin kabulü aşamasındayız. MASKİ Genel Müdürlüğü'müzün teknik personelleri ile İLBANK ve Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte eksiksiz olarak tesisimizin kesin kabulünü yapmış bulunmaktayız. Sarıgöl arıtma tesisiyle yıllık yaklaşık olarak 1 milyon metreküpün üzerinde kentsel atıksuyu arıtacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da yeni atıksu arıtma tesisi hizmete açıldı - Son Dakika

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