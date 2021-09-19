MANİSA'nın Soma ilçesinde, ormana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre, yangında 1 dönüm orman küle döndü.

Soma'nın kırsal Yağcılı Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeye 1 söndürme helikopteri, 7 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile alevler 1 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 1 dönüm orman zarar gördü.