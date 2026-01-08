Manisa\'da Yoğun Yağışlar Araçları Mahsur Bıraktı

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, ulaşımda aksamalar oldu. Bazı araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Araçlardan bazıları da yolda mahsur kaldı. Yaya ve sürücüler, zor anlar yaşadı. Ayrıca bazı mahallelerde bodrum katta bulunan iş yeri ve evleri suları bastı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve itfaiye ekiplerinin su baskınların yaşandığı bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ

Öte yandan Kırkağaç ilçesinde lodos nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü, elektrik direkleri devrildi. Bir evin tahta çatısı çökerken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Ekipler, hasar oluşan bölgelerde çalışma başlattı. Yetkililer, rüzgar ve yağışın devam ettiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ersan ERDOĞAN- Evren ŞAKI/MANİSA,