Son dakika haber! Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Mustafa Çelik idaresindeki 35 EV 8202 plakalı hafriyat kamyonu, Uşak- İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde, Şakir Güçlü'nün kullandığı 45 J 7657 plakalı öğrenci servisine çarptı. Aynı istikamette ilerleyen Ünal Ünlü kullandığı 35 VKP 04 plakalı otomobil de söz konusu kamyona arkadan çarptı.

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