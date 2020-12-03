Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu getiren, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenledi.
Operasyonda 21,36 gram bonzai ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirilirken, H.T. ve B.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1040 lira para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
- Kaynak: AA
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