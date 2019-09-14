Manisa'daki Yunus Emre Türbesi'ne ziyaretçi akını: 172 kişilik mahalleye 110 bin kişi geldi
1 saat önce
Tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre ile hocası Tapduk Emre'nin kabirlerinin bulunduğuna inanılan Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Emre Mahallesi, ziyaretçi akınına uğruyor.
Tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre ile hocası Tapduk Emre'nin kabirlerinin bulunduğuna inanılan Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Emre Mahallesi, ziyaretçi akınına uğruyor.
Batı Anadolu'da kurulan ilk Türk köylerinden biri olduğu belirtilen 172 kişinin yaşadığı Emre Mahallesi'ne yılın 8 ayında yaklaşık 110 bin kişi geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:30
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