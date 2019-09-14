Son Dakika Haberleri: Manisa'daki Yunus Emre Türbesi'ne ziyaretçi akını: 172 kişilik mahalleye 110 bin kişi geldi
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Manisa'daki Yunus Emre Türbesi'ne ziyaretçi akını: 172 kişilik mahalleye 110 bin kişi geldi

1 saat önce

Tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre ile hocası Tapduk Emre'nin kabirlerinin bulunduğuna inanılan Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Emre Mahallesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Manisa'daki Yunus Emre Türbesi'ne ziyaretçi akını: 172 kişilik mahalleye 110 bin kişi geldi, System.String[]

Tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre ile hocası Tapduk Emre'nin kabirlerinin bulunduğuna inanılan Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Emre Mahallesi, ziyaretçi akınına uğruyor.


Batı Anadolu'da kurulan ilk Türk köylerinden biri olduğu belirtilen 172 kişinin yaşadığı Emre Mahallesi'ne yılın 8 ayında yaklaşık 110 bin kişi geldi.

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Batı Anadolu, Tapduk Emre, Manisa, Kula, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:30 
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