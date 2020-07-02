Manisa'dan Başkent çıkarması - Son Dakika

Manisa'dan Başkent çıkarması

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Futbol Federasyonu'nun sezonun kalan bölümünü koronavirüs salgını yüzünden oynatmama kararı sonrası 1. Lig'e alınmayı bekleyen ikinci sıradaki Manisa Futbol Kulübü, Başkent Ankara'ya çıkarma yaptı.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Futbol Federasyonu'nun sezonun kalan bölümünü koronavirüs salgını yüzünden oynatmama kararı sonrası 1. Lig'e alınmayı bekleyen ikinci sıradaki Manisa Futbol Kulübü, Başkent Ankara'ya çıkarma yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, siyah-beyazlıların Başkanı Mevlüt Aktan, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa AK Parti Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Kasapoğlu'nu geçen aylarda da ziyaret ederek kente yapılması planlanan yeni statla ilgili projeleri gösteren Manisa kafilesi, ziyarette spor tesisleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Başkan Mevlüt Aktan, ziyarette aslen Manisalı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı formayı hediye etti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa'dan Başkent çıkarması - Son Dakika Spor
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