Son Dakika Haberleri: Manisa dere yatağında kolu kopmuş erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Manisa dere yatağında kolu kopmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Manisa dere yatağında kolu kopmuş erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Dere yatağında kolu kopmuş erkek cesedi bulunduManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, dere yatağında kimliği henüz belirlenemeyen kolu kopmuş, yüzü ise tanınmaz halde bir erkek cesedi bulundu.

Dere yatağında kolu kopmuş erkek cesedi bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, dere yatağında kimliği henüz belirlenemeyen kolu kopmuş, yüzü ise tanınmaz halde bir erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin kimliği ve ölüm nedeni araştırılıyor.

Kırsal Karaağaçlı Mahallesi'nin Kumlar mevkisinden geçen vatandaşlar, bugün saat 10.30 sıralarında, içi kuru dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan, 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen, sağ kolu omuzdan kopmuş, yüzü ise tanınmaz haldeki kişinin cesedi, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çevrede yapılan aramada kopan kol bulanamadı. Ölen kişinin kimliği, cinayete mi kurban gittiği ya da olağan sebeplerden ölüp hayvan saldırısına mı uğradığı araştırılıyor. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Manisa dere yatağında kolu kopmuş erkek cesedi bulundu

Şehzadeler, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
Güleda Cankel'i öldürdüğünü itiraf etti! Katilin ifadesinin detayları ortaya çıktı Kayıp kadının öldürülüp, kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığı iddiası Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 20:23:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa dere yatağında kolu kopmuş erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]