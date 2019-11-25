Manisa dere yatağında kolu kopmuş erkek cesedi bulundu

Dere yatağında kolu kopmuş erkek cesedi bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, dere yatağında kimliği henüz belirlenemeyen kolu kopmuş, yüzü ise tanınmaz halde bir erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin kimliği ve ölüm nedeni araştırılıyor.

Kırsal Karaağaçlı Mahallesi'nin Kumlar mevkisinden geçen vatandaşlar, bugün saat 10.30 sıralarında, içi kuru dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan, 35-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen, sağ kolu omuzdan kopmuş, yüzü ise tanınmaz haldeki kişinin cesedi, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çevrede yapılan aramada kopan kol bulanamadı. Ölen kişinin kimliği, cinayete mi kurban gittiği ya da olağan sebeplerden ölüp hayvan saldırısına mı uğradığı araştırılıyor. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.