Manisa FK, Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Şut-orta çalışmalarıyla devam eden idman, taktik oyunlarla sona erdi.
Manisa FK'nın, yarın yapacağı antrenmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdüreceği bildirildi. - MANİSA
