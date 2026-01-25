Manisa FK, İstanbulspor\'u 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

26. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Sambissa'nın pasında ön direkte topu kontrol eden Emir Kaan'ın şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

37. dakikada Adekanye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Talum meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

39. dakikada Duran'ın ortasında kaleci Vedat topu kontrol ettikten sonra elinden kaçırdı, boşta kalan topu alan Loshaj'ın pasında Emir Kaan topu boş kaleye gönderdi.

41. dakikada VAR görüntülerini izleyen hakem Alparslan Şen, İstanbulspor'un Emir Kaan ile kaydettiği golün öncesinde kaleci Vedat'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

48. dakikada Yunus'un ortasında penaltı noktası üzerindeki topa Emin vurdu. Herelle'ye çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını işaret etti.

49. kazanılan penaltıda topun başına geçen Emin sağ köşeye yaptığı vuruşta top kaleci Vedat'tan döndü. Seken topa bir kez daha vuran Emin'in şutunda top Vedat'ın müdahalesiyle bir kez daha havalandı. Karambol içerisine Mustafa'nın kafa vuruşunda topa filelerle buluştu.

50. dakikada VAR görüntülerini izleyen hakem faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Alparslan Şen, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali Doğan

Manisa FK: Vedat, Yusuf Talum, Herelle, Diony, Lindseth (Ada dk. 90+3), Adekanye (Valentin dk. 67), Umut Erdem (Muhammet Enes dk. 61), Cissokho, Yasin, Ayberk, Toure

Yedekler: Saim, Metehan, Kubilay, Osman, Yunus Emre Dursun, Ahmet, Umut Can Aslan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

İstanbulspor: Alp, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Sambissa (Duhaney dk. 79), Emir (Cham dk. 79), Kaan, Loshaj (Krstovski dk. 85), Duran, Emrecan, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk (Mustafa dk. 46), Mamadou (İsa Dayaklı dk. 46)

Yedekler: İsa Doğan, Fatih, Demir, Fahri, İzzet

Teknik Direktör: İlyas Öztürk

Gol: Yusuf Talum (dk. 37) (Manisa FK)

Kırmızı kartlar: Mustafa Dalcı (Teknik Direktör), Yusuf Talum (dk. 90+7) (Manisa FK dk. 86)

Sarı kartlar: Ayberk, Yusuf Talum, Yasin, Vedat Manisa FK, Yusuf Ali Özer, Sambissa (İstanbulspor) - MANİSA