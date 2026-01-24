Manisa FK, İstanbulspor\'u Ağırlıyor

TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Hatayspor'la 2-2 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, 22'nci hafta maçında yarın evinde İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Alpaslan Şen görev yapacak. Manisa FK takımında Hatayspor maçında kırmızı kart gören Fransız orta saha Yassine Benrahou forma giyemeyecek. Son 7 lig maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak düşme hattından kurtulan Manisa FK'nın tecrübeli teknik direktörü Mustafa Dalcı, kendilerinden 1 puan ileride olan İstanbulspor'u yenerek çıkışlarını sürdüreceklerini dile getirdi.