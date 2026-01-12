Manisa FK, Ümraniyespor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
Spor

Manisa FK, Ümraniyespor'u 1-0 Geçti

12.01.2026 22:19
Manisa FK, Diony'nin golüyle Ümraniyespor'u 1-0 yenerek alt sıralardan uzaklaştı.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Murathan Çomoğlu, Kadir Beyaz

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Vedat- Ayberk (Dk. 83 Osman, Herelle, Yasin, Ada, Muhammed (Dk. 46 Cissokho), Toure, Lindseth, Adekanye (Dk. 90+4 Ahmet), Yusuf, Diony

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR: Cihan-Oğuz, Burak, Glumac, Emre, Serkan (Dk. 72 Hoti), Djokanovic, Bardhi (Dk. 72 Atalay), Benny (Dk. 83 Soukou), Barış (Dk. 63 Talha), Batuhan (Dk. 63 Kosoko)

GOL: Dk. 62 Diony (Manisa FK)

SARI KART: Vedat, Ayberk (Manisa FK), Glumac (Ümraniyespor)

1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Müsabakanın ilk devresi golsüz sona ererken, Manisa FK, 62'nci dakikada Diony'nin golüyle galibiyete uzandı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar 26 puana ulaşarak ateş hattından iyice uzaklaştı, Ümraniyespor ise 21 puanla düşme potasında kaldı.

6'ncı dakikada Lindesth'in sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Ayberk kafayla penaltı noktasına yönlendirdi. Havadan gelen topu iyi takip eden Muhammed'in kafayla vurduğu şutu, kaleci Cihan uzanarak çeldi.

41'inci dakikada Bardhi'nin ceza sahası ortasında Batuhan'ın kafa vuruşunu kaleci Vedat son anda kornere çeldi.

62'nci dakikada Lindseth'in savunma arkasına bıraktığı ara pasında Diony topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Diony, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, ev sahibi Manisa FK sahadan 3 puanla ayrılan takım oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Manisa FK, Ümraniyespor'u 1-0 Geçti
