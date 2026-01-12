Manisa FK, Ümraniyespor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
Manisa FK, Ümraniyespor'u 1-0 Geçti

Manisa FK, Ümraniyespor\'u 1-0 Geçti
12.01.2026 22:34
Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Manisa FK-Ümraniyespor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Manisa FK, evinde karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Çok mutluyuz. Çok değerli bir maç oynadık. 3 puandan çok fazla şeyler kazandık. Takımım geldiğim günden beridir inanılmaz bir reaksiyon gösteriyor. Sahanın içerisinde kötü oynasa da zaman zaman inanılmaz mücadele veriyor ve pozitif oyun sistemini de sahanın içerisinde çok iyi yansıtıyoruz. Bugün bu çıkışımızı devam ettirmek adına bu maç hem çok önemliydi hem de ligde tamamen yüzde 100 rakibimiz olan bir takımı geride bırakmış olmamız bizim için çok sevindirici. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Şu an sadece biraz nefes aldık. Her şeyin farkındayız. Oyunumuzu, oyuncumuzu bu yarışın içerisinde her geçen gün daha çok güçlendirip, daha çok geliştirip bu yarışta ligin sonunda çok rahat bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Ümraniyespor cephesi

Manisa'ya puan veya puanlar için geldiklerini belirten Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, "İyi hazırlanmıştık. Oyunun başlamasıyla beraber iki takım adına ortada görünen bir maçtı. Normal şartlarda berabere bitecek bir maç. Yaptığımız bir hatayla bir gol yedik. Girdiğimiz birkaç tane net pozisyon var. Onları da değerlendiremedik. İstemediğimiz şekilde mağlup olduk. Bundan sonraki haftalarda artık diğer maçlarımıza odaklanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

