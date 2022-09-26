Manisa haberleri: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa haberleri: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

26.09.2022 12:47
Manisa haberleri: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Manisa haberleri... MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde 1145 ecstasy hap, 104 gram metamfetamin, 94,42 gram skunk ele geçirildi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde 1145 ecstasy hap, 104 gram metamfetamin, 94,42 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Akhisar ilçesinde durdurulan otomobilde arama yaptı. Araçta 1145 ecstasy hap, 104 gram metamfetamin ve 94,42 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan R.G. (28), K.G. (21), M.Ç. (28) ve F.L. (20) ise işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


YORUMLAR
500
Kocaeli'de cezaevi firarisi ağaçlık alanda saklanırken yakalandı Kocaeli'de cezaevi firarisi ağaçlık alanda saklanırken yakalandı Akhisar Belediyesi, Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi Akhisar Belediyesi, Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi Trabzon'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı Trabzon'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa haberleri: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:19 CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı
18:13 Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında yaptıklarına tepki yağdı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçileri sevindirecek haber: Elektrik faturaları hasat elde edildikten sonra ödenebilecek
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a canlı yayında dikkat çeken sözler: Ah keşke buraya koysaydınız
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde! Yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme yardımı 60 liraya yükseldi
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Ege adalarına mühimmat yığan Yunanistan'a Erdoğan'dan rest: Hesabını verecekler
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 19:02:14. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa haberleri: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement