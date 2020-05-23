MANİSA Kadın muhtarın öncülüğünde anlamlı kampanya - Son Dakika

Kadın muhtarın öncülüğünde anlamlı kampanya

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nin kadın muhtarı Meryem Kuzu, başta mahallenin kadınlarından olmak üzere yardımseverlerden topladığı 7 bin lirayla 30 kişinin mahalle bakkalına olan borcunu kapattı.

Sağlık Mahallesi Muhtarı Meryem Kuzu, mahalle sakinlerinden topladığı 7 bin lira ile mahallede yaşayan ve ekonomik durumu iyi olmayan 30 kişinin mahalle bakkalına olan borcunu veresiye defterinden sildirdi. Muhtar Kuzu, kampanyaya özellikle ev kadınlarının 10 lira 20 lira demeden destek verdiğini, zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde mahallelinin kenetlenmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Kuzu, kampanyayı gelecek yılda sürdürmek istediklerini söyledi. Kuzu, Mahalle muhtarı olarak mahallemizde yaşayan ve ekonomik güçlük çeken insanlarımızın yine mahallemizde bulunan bakkala olan borçlarının en azından bir kısmını kapatmak için bir kampanya başlattık. Azam Aysun Barut ile startını verdiğimiz kampanyamıza özellikle mahallemizin ev kadınları çok büyük bir destek verdi. Kendi harçlıklarından 5 lira 10 lira demeden bizlere destek verdiler. Bunun yanı sıra mahallemizdeki iş sahibi insanlarda yine ellerinden geldiği ölçüde kampanyaya katıldılar. Bu kampanyamıza katılan herkesten Allah razı olsun dedi.

Mahallede 20 yıldan buyana bakkal esnafı olarak faaliyet gösterdiğini belirten Mustafa Turhan ise, İlk defa böyle bir kampanyaya şahit oldum. Mahalle muhtarımızın teşviki ile toplanan para sayesinde vatandaşlarımızın borcu ödenmiş oldu. Bende kampanyaya 500 lira ile destek verdim dedi. Mahalle sakinlerinden Ayşe Çalışkan, Uzun yıllardır bu mahallede yaşıyorum. İlk defa böyle bir yardım kampanyası gerçekleştirildi. Bu anlamlı günlerde 30 kişinin derdine derman olundu. Çok güzel bir kampanya dedi.