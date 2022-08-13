Manisa'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

13.08.2022 14:42
Manisa'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 7. JASAT, İstihbarat Kısım ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 5 farklı suçtan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K. (50), ekipler tarafından Belenyaka Mahallesi'nde çalıştığı üzüm bağında yakalandı.

M.K, işlemin ardından Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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