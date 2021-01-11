Manisa'nın Kula ve Ahmetli ilçesindeki bazı alanlar 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi - Son Dakika

Manisa'nın Kula ve Ahmetli ilçesindeki bazı alanlar 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi
11.01.2021 10:41
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manisa'nın Ahmetli ve Kula ilçesindeki bazı alanların 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manisa'nın Ahmetli ve Kula ilçesindeki bazı alanların 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin yer aldığı ilana göre, Manisa'nın Ahmetli ilçesi Canbazlı Mahallesi'nde korunması gerekli kültür varlıklarından olduğu anlaşılan alanının "Canbazlı Kırsal Arkeolojik Alanı" ismiyle 3'üncü derece sit alanı olması kararlaştırıldı.
Kula ilçesi Balıbey Mahallesi'ndeki korunması gerekli kültür varlığı alanı da "Balıbey Kırsal Arkeolojik Alanı" ismiyle 3'üncü derece sit alanı olarak tescillendi.
Son Dakika Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin oldu WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesiyle ne yapmak istiyor? İşte arka plandaki 3 hedef İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı dehşeti kamerada Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor