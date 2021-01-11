Manisa'nın Kula ve Ahmetli ilçesindeki bazı alanlar 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manisa'nın Ahmetli ve Kula ilçesindeki bazı alanların 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin yer aldığı ilana göre, Manisa'nın Ahmetli ilçesi Canbazlı Mahallesi'nde korunması gerekli kültür varlıklarından olduğu anlaşılan alanının "Canbazlı Kırsal Arkeolojik Alanı" ismiyle 3'üncü derece sit alanı olması kararlaştırıldı.

Kula ilçesi Balıbey Mahallesi'ndeki korunması gerekli kültür varlığı alanı da "Balıbey Kırsal Arkeolojik Alanı" ismiyle 3'üncü derece sit alanı olarak tescillendi.