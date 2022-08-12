Manisa'da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

12.08.2022 22:02
Manisa'da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

Manisa'nın Şehzadeler ve Akhisar ilçelerinde emniyet güçleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ve Akhisar ilçelerinde emniyet güçleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Akhisar'da 4 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 144,46 gram esrar maddesi, 0,70 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 17 adet fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.

Şehzadeler'de bir kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 276,26 gram skunk maddesi, ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Şehzadeler, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor - Son Dakika

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