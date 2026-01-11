Manisa Şoförler Odası'nda Değişim Yaşandı - Son Dakika
Manisa Şoförler Odası'nda Değişim Yaşandı

Manisa Şoförler Odası'nda Değişim Yaşandı
11.01.2026 19:23
Cahit Güden, 964 oyla Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı oldu.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın seçimli olağan genel kurulunda sandıktan değişim çıktı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda başkan adayı Cahit Güden, 964 oy alarak odanın yeni başkanı oldu. Mevcut başkan Salih Karaağaç ise 597 oyda kaldı.

Manisa'da şoför esnafının yoğun ilgi gösterdiği genel kurul, geniş katılımla tamamlandı. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter'in yaptığı kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından faaliyet ve denetim raporları okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra kürsüye çıkan başkan adayları, projelerini ve değerlendirmelerini üyelerle paylaştı.

Mevcut başkan Salih Karaağaç ile başkan adayı Cahit Güden'in yarıştığı seçimde, üyelerin tercihi değişimden yana oldu. Yapılan oylamada toplam 1 bin 580 oy kullanılırken, oyların 1 bin 561'i geçerli, 19'u geçersiz sayıldı. Sayım sonucunda Cahit Güden 964 oyla Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı seçildi.

Yeni başkan Cahit Güden ise yaptığı açıklamada, şoför esnafının sorunlarını sahada birebir tespit ederek çözüm üretmeye odaklanacaklarını belirtti. Oda yönetiminin daha aktif ve görünür olması gerektiğini vurgulayan Güden, "Esnafımızın sorunları dönemsel değil, süreklidir. Kurtarıcı ve çekici hizmetleri sadece seçim zamanlarında değil, yılın her döneminde kesintisiz şekilde sürdürmeliyiz" dedi.

Taksi duraklarının fiziki şartlarından bazı bölgelerde yaşanan esnaf sorunlarına kadar birçok başlıkta yeni bir anlayışla hareket edeceklerini ifade eden Güden, "Bu oda üyelerimizin sesi olacak. Sorunları konuşan değil, çözen bir yönetim anlayışıyla yola çıktık" diye konuştu.

Cahit Güden başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Fuat Eryoldaş, Erdal İnanç, Hakan Pehlivan, Rasim Toğrul, Cemal Çınar, Ridvan Çiçek, İbrahim Akgün, Murat Ergin, Bilal Acar, Güven Yiğit, İkbal Ulubaş, Ramazan Argüç, Muammer Teler, Osman Köseler, Yavuz Kanon, Mehmet Kuzu, Necdet Kabaşçı, Çağrı Eroğlu, Nurullah Yurtalan, Sinan Kıvanç, Selçuk Baras, Ali Ekber Yağcılar, Ali Erman, Cihan Boztaş, Kamil Çakar, Ümit Yıldız, İhsan Günbay. - MANİSA

Kaynak: İHA

