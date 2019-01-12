Manisa'ya 19 Adet Çok Amaçlı Etkinlik Salonu Kazandırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan yaklaşık 5 yıllık görev sürecinde il genelinde 19 adet çok amaçlı etkinlik salonunda inşaat çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan yaklaşık 5 yıllık görev sürecinde il genelinde 19 adet çok amaçlı etkinlik salonunda inşaat çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde şehrin ihtiyaçları noktasında yatırımları bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda geride kalan yaklaşık 5 yıllık görev sürecinde kentteki en önemli bir eksikliği gideren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 19 adet çok amaçlı etkinlik salonunda inşaat çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Çok amaçlı etkinlik salonlarının dünya evine girecek olan genç çiftlerin mutlu günlerine hizmet vermesinin yanı sıra, aynı zamanda bölgedeki sosyal ve kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yaptığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün," İlçelerimizi ziyaretimizde vatandaşlarımızın bizden bu yönde talepleri olmuştu. Biz de talepler doğrultusunda çalışmalarımızı yaparak, il genelinde 19 adet çok amaçlı etkinlik salonunu vatandaşımızın hizmetine açtık. Taziye, mevlit ve kutlama programları gibi etkinliklere ev sahipliği yapan etkinlik salonlarının vatandaşlarımızın, hep mutlu günlerinde kullanılmasını diliyorum "dedi. - MANİSA

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