Son Dakika Haberleri: Manisaspor'a puan silme cezası
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Manisaspor'a puan silme cezası

36 dakika önce

TFF 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'a 6 puan silme cezası verildi.

Manisaspor'a puan silme cezası, System.String[]
TFF 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'a 6 puan silme cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, bir dönem siyah-beyazlı ekipte forma giyen Bulgar stoper Daniel Dimov, kulüpten alacaklarına karşılık FIFA'ya başvurdu.
FIFA da geçen sezon 3. Lig'e düşen Manisaspor'a, eski futbolcusuna borçları nedeniyle 6 puanının silinmesi yaptırımı uyguladı.
Manisaspor, bu nedenle TFF 3. Lig 1. Grup'a eksi 6 puanla başlayacak.
Manisaspor'a, önceki sezonlarda forma giyen yabancı futbolcularına olan borçları ve Ulusal Kulüp Lisansı alamaması dolayısıyla 2017-18 sezonunda 12, geçen sezon da 15 puan silme cezası verilmişti.
Finansal sorunlarla mücadele eden kulübün kupaları da geçen sezon kentteki bir kasaba olan borç nedeniyle haczedilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:06 Kaynak: AA
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FIFA, Manisaspor'un 6 puanını sildi
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