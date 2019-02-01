Son Dakika Haberleri: Manisaspor'un Konuğu Uşakspor

Manisaspor'un Konuğu Uşakspor

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hacettepe'yi 2-0 yenerek eksi 4 puana yükselen düşme hattındaki Manisaspor, yarın Ege derbisinde 10. basamaktaki Utaş Uşakspor'u konuk edecek.

Manisaspor'un Konuğu Uşakspor, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hacettepe'yi 2-0 yenerek eksi 4 puana yükselen düşme hattındaki Manisaspor, yarın Ege derbisinde 10. basamaktaki Utaş Uşakspor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Burak Olcar'ın düdük çalacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Vergi dairesinden "Borcu yoktur" yazısı alamaması nedeniyle transfer yasağını kaldıramayan ve anlaştığı 7 futbolcuya lisans çıkaramayan ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı Furkan forma giyemeyecek. 

Manisaspor yönetimi tribünden elde edilecek geliri futbolculara prim olarak dağıtacak. Maçın biletleri Tarık Almış VIP tribün 25 TL, kapalı üst ve misafir tribün 20, kapalı alt tribün ise 15 TL'den satışa sunuldu. Manisaspor Teknik Direktörü Kazım Akgün, Hacettepe galibiyetinin anlam kazanabilmesi için mutlaka Uşakspor karşılaşmasından 3 puan almaları gerektiğini söyledi. Uşakspor'un deneyimli çalıştırıcısı Bahri Kaya ise, "Manisa'da 8 haftalık galibiyet özlemine son vereceğiz" diye konuştu. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:12 Kaynak: DHA

Ege, Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Uşakspor, Spor
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