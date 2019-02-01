Manisaspor'un Konuğu Uşakspor
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hacettepe'yi 2-0 yenerek eksi 4 puana yükselen düşme hattındaki Manisaspor, yarın Ege derbisinde 10. basamaktaki Utaş Uşakspor'u konuk edecek.
TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hacettepe'yi 2-0 yenerek eksi 4 puana yükselen düşme hattındaki Manisaspor
, yarın Ege
derbisinde 10. basamaktaki Utaş Uşakspor
'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs
Stadı'nda Burak Olcar
'ın düdük çalacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Vergi dairesinden "Borcu yoktur" yazısı alamaması nedeniyle transfer yasağını kaldıramayan ve anlaştığı 7 futbolcuya lisans çıkaramayan ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı Furkan forma giyemeyecek.
Manisaspor yönetimi tribünden elde edilecek geliri futbolculara prim
olarak dağıtacak. Maçın biletleri Tarık Almış
VIP tribün 25 TL, kapalı üst ve misafir tribün 20, kapalı alt tribün ise 15 TL'den satışa sunuldu. Manisaspor Teknik Direktörü Kazım Akgün, Hacettepe galibiyetinin anlam kazanabilmesi için mutlaka Uşakspor karşılaşmasından 3 puan almaları gerektiğini söyledi. Uşakspor'un deneyimli çalıştırıcısı Bahri Kaya
ise, "Manisa'da 8 haftalık galibiyet özlemine son vereceğiz" diye konuştu. - Manisa
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:12 Kaynak: DHA
Ztk'da Çeyrek Final İlk Maçlarının Programı Açıklandı
Fenerbahçe'nin Kapısından Dönen Castillo, 9 Milyon Euroya Transfer Oldu
Transfer Yasağını Kaldıran Elazığspor, 2 Saatte 17 Futbolcuyla Anlaştı
Transfer Evrakları Yetişmeyen Ankaragücü Futbolcusu El Kabir, Ortada Kaldı