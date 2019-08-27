Son Dakika Haberleri: Manş Denizi'ni yüzerek geçmeye çalışan göçmenin cansız bedeni Belçika kıyılarında bulundu
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Manş Denizi'ni yüzerek geçmeye çalışan göçmenin cansız bedeni Belçika kıyılarında bulundu

1 saat önce

Manche Denizi'ni yüzerek geçip Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmaya çalışan Iraklı bir göçmenin cansız bedeni Belçika kıyılarında bulundu.

Manş Denizi'ni yüzerek geçmeye çalışan göçmenin cansız bedeni Belçika kıyılarında bulundu, System.String[]

Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek geçmeye çalışan Iraklı bir göçmen boğularak hayatını kaybetti. İngiltere'ye ulaşmaya çalışan Iraklının cansız bedeni Belçika kıyılarında bulundu.


Bruges şehrindeki savcı, 48 yaşındaki Iraklı göçmenin boş plastik şişelerden yapılmış eğreti bir can yeleği giydiğini ve içinde kimlik bilgilerini gösteren belgeler olan bir çantası olduğunu söyledi.

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Manş Denizi, İngiltere, Belçika, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:45 
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