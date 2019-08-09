Son Dakika Haberleri: Manyas'ta bayramlaşma
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Manyas'ta bayramlaşma

42 dakika önce

Manyas Kaymakamlığında personel bayramlaşmada buluştu.

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Manyas Kaymakamlığında personel bayramlaşmada buluştu.

Manyas Hükumet Konağı'nın bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma öncesi kısa bir konuşma yapan Kaymakam Muhammed Kaya, "Ben hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Ramazan bayramında birçok arkadaşımız yola çıktı, bu bayramda belki sizler yola çıkacaksınız, trafik konusunda hassas davranmanızı sizden kaymakamı olarak istirham ediyorum. Yola çıkmayanlar da sosyal medya hesaplarından paylaşırlarsa haberimiz olur. Kazasız, belasız bir bayram diliyorum" dedi.

Bayramlaşmada Cumhuriyet Savcısı Burak Anıl Akyüz, Yargıç Eylem Tuğba Yılmaz ile kurum amirleri ve kamu personeli katıldı. - BALIKESİR
Manyas, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:03 Kaynak: İHA
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