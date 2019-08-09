Manyas'ta bayramlaşma
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Manyas Kaymakamlığında personel bayramlaşmada buluştu.
Manyas Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:03 Kaynak: İHA
Kaymakamlığında personel bayramlaşmada buluştu.
Manyas Hükumet Konağı'nın bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma öncesi kısa bir konuşma yapan Kaymakam Muhammed Kaya, "Ben hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Ramazan bayramında birçok arkadaşımız yola çıktı, bu bayramda belki sizler yola çıkacaksınız, trafik konusunda hassas davranmanızı sizden kaymakamı olarak istirham ediyorum. Yola çıkmayanlar da sosyal medya hesaplarından paylaşırlarsa haberimiz olur. Kazasız, belasız bir bayram diliyorum" dedi.
Bayramlaşmada Cumhuriyet Savcısı
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