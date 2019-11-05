Son Dakika Haberleri: Maradona'dan kızına şok sözler!
Son Dakika Spor Maradona'dan kızına şok sözler!

Maradona'dan kızına şok sözler!

7 saat önce

Arjantin'de Gimnasia La Plata takımının teknik direktörlüğünü yapan Diego Armando Maradona, kendisi hakkında yorumlarda bulunan kızı Gianinna'ya cevap verdi.

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Arjantin'de Gimnasia La Plata takımının teknik direktörlüğünü yapan Diego Armando Maradona, kendisi hakkında yorumlarda bulunan kızı Gianinna'ya cevap verdi.


Gianinna Maradona, babası hakkında "Onu öldürüyorlar. Kendisi farkında değil ama onu içten içe öldürüyorlar. Hayvanat bahçesine gittiğinizde kafesin içindeki dev bir aslanın fotoğraflarını çekersiniz, eğer bu aslan evcilleştirilemez ise içini doldururlar. İşte babam da benzer bir durumda. Lütfen dualarınızı ondan eksik etmeyin." sözlerini kullanmıştı.


"KIZIM DA BİLSİN..."


Sosyal medyadan bir video ile kızına cevap veren Maradona, "Ben ölmüyorum, huzur içindeyim çünkü çalışıyorum. Gianinna'nın ne demek istediğini anlayamadım. Herkese açıklıyorum. Tüm servetimi bağışlayacağım. Neyim varsa bağışlayacağım. Kızım da bilsin, ona hiçbir şey bırakmayacağım. Şu an çok sağlıklıyım. Ben öldükten sonra konuşmaya devam edebilir." dedi.


Arjantinli efsane futbolcular Maradona ve Messi'nin, Barcelona kariyerlerinden özel görüntüler...

Diego Armando Maradona, Arjantin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:53 
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