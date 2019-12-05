Marangoz atölyesindeki horoz ve kedilerin dostluğu

Karabük'te marangoz atölyesindeki limon kasasında 2 kedi ve bir horozun dostluğu görenleri şaşırtıyor. Çoğu zaman horozun yanından ayrılmayan kediler, horozla birlikte uyumaktan da zevk alıyorlar.



Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Karıt sanayinde yer alan marangoz atölyesinde bulunan Tekir ve Mırmır isimli iki kedinin Garip adı verilen horozla kurduğu dostluk bağları görenleri kıskandırıyor.



Marangoz ustası Serkan Sevingen, atölyesinde tavuk ve horozların bulunduğunu bunun yanında ayrı ayrı iki tane kediyi sahiplendiğini söyleyerek, tavukların yanına aldığı başka horozun onlarla geçinemeyince kedilerle dostluk kurduğunu söyledi.



Sevingen, diğer tavuk ve horozların Garip ismini verdiklerini horozla geçinemediğini anlatarak, " Kedilerin limon kasasının yanına koyunca onlarla bir dostluk bağı kurdu. Verdiğim yiyecekleri kavga etmeden onlarla birlikte yiyor ve onlarla yatıp kalkıyor. Baktığınız iki cins hayvanın bir araya gelmesi zor ve şaşılaşacak bir şey. İnsanlar birbiri ile anlaşamazken, kedi ve horozların anlaşması şaşkınlık veriyor. Limon kasasında süren bir dostlukları var dedi. - KARABÜK