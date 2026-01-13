Maraş Ziyarete Açıldı: 5 Milyon Turist - Son Dakika
Maraş Ziyarete Açıldı: 5 Milyon Turist

13.01.2026 10:29
Kıbrıs'ın 'Hayalet Şehir' Maraş'ı 46 yıl sonra ziyaretçilere açıldı, 5 milyon turist gezdi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 46 yıl aradan sonra kademeli ziyarete açılan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş, turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yaz aylarında günde ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği bölgeyi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı turist gezdi.

KKTC'nin Gazimağusa şehrinde yer alan, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilerek yerleşime kapatılan Maraş, öncesinde bölgenin Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Lüks otellerin ve evlerin olduğu, Hollywood yıldızlarının ziyaret ettiği Maraş, 2020 yılında kademeli ziyarete açıldı. 'Hayalet Şehir' diye bilinen ve askeri bölge olan Maraş'ın Demokrasi Caddesi ile sahilinin bir kısmı ziyarete açıldı.

KIŞ AYLARINDA GÜNLÜK ORTALAMA 2 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

KKTC'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Maraş, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Bölgede el değmeyen iş yerlerinin tabelaları, evlerin bahçeleri, duvar yazıları, trafik lambaları hala yerini koruyor. Yürüyerek veya bisikletlerle gezilebilen bölgeyi yaz aylarında günlük ortalama 5 bin, kış aylarında ise 2 bin kişi ziyaret ediyor. Kademeli ziyarete açıldığı günden bu yana 5 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği bölgede, ev ve iş yerlerinin üzerinde, yıkılma tehlikesine karşı yaklaşılmaması konusunda uyarı tabelaları bulunuyor.

Kıbrıs, turist

Son Dakika Güncel Maraş Ziyarete Açıldı: 5 Milyon Turist - Son Dakika

