(MARDİN- Bisikleti ile 1 yıldır yollarda olan İspanyol gezgin Türkiye'ye hayran kaldı - Son Dakika

(MARDİN- Bisikleti ile 1 yıldır yollarda olan İspanyol gezgin Türkiye'ye hayran kaldı

MARDİN - Bisikletiyle yaklaşık 1 yıl onca İspanya'nın Barcelona kentinden dünya turuna çıkan Eduard Llado'nun, İran ve Irak'tan sonraki durağı Türkiye oldu. Mardin'in Nusaybin ilçesinden yoluna devam eden gezgin Llado, Türkiye'yi beğendiğini belirterek, rotasının Avrupa olduğunu söyledi.

Dünyayı gezmek amacıyla İspanya'nın Barcelona kentinden bisikleti, çadırı ve kamp eşyalarıyla bir yıl önce yola çıkan 31 yaşındaki Eduard Llado'nın yeni durağı Türkiye oldu. Mardin'in Nusaybin ilçesine gelen gezgin Llado, Türkiye'yi çok beğendiğini ve Türkiye'den sonra rotasının Yunanistan ve İtalya olduğunu söyledi. Llado, Barcelona'dan İran'a, oradan bisikletle Irak, Süleymaniye, Erbil, Duhok, Zaho, Şırnak'a geldiğini ifade etti. Llado, "Nusaybin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Antalya'yı gezeceğim. Tek başıma geziyorum. Kamp çadırım yanımda. 1 yıldır geziyorum. Antalya'dan sonra Yunanistan ve İtalya'ya gideceğim. Türkiye çok güzel, insanı çok iyi. Barcelona'ya selam" dedi.