Mardin Büyükşehir Belediyesine ödül

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Projesi kapsamında sunulan 150 proje içerisinde ödül almaya hak kazandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje yarışmasında "Mardin Robotikaravan" projesi, 150 proje arasında dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.

Proje, Mardin'in kırsal bölgelerinde yaşayan çocuklara günümüz teknolojilerini kolaylıkla anlayabilme, yorumlayabilme ve buna dayalı fikirlerini hayata geçirebilme becerilerini kazandıracak bir proje. Proje ile 4-16 yaş arası çocukların temel kodlama kavramlarıyla eğlenceli bir şekilde tanışması ve robotik kodlama, yapay zeka ve marker atölyeleri ve eğitimlerle teknolojik beceriler edinmeleri sağlanacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in katılım sağladığı ödül programında, ödülü Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin teslim aldı.