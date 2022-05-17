Mardin Büyükşehir Belediyesine ödül - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin Büyükşehir Belediyesine ödül

17.05.2022 16:02
Mardin Büyükşehir Belediyesine ödül

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Projesi kapsamında sunulan 150 proje içerisinde ödül almaya hak kazandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Projesi kapsamında sunulan 150 proje içerisinde ödül almaya hak kazandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje yarışmasında "Mardin Robotikaravan" projesi, 150 proje arasında dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.

Proje, Mardin'in kırsal bölgelerinde yaşayan çocuklara günümüz teknolojilerini kolaylıkla anlayabilme, yorumlayabilme ve buna dayalı fikirlerini hayata geçirebilme becerilerini kazandıracak bir proje. Proje ile 4-16 yaş arası çocukların temel kodlama kavramlarıyla eğlenceli bir şekilde tanışması ve robotik kodlama, yapay zeka ve marker atölyeleri ve eğitimlerle teknolojik beceriler edinmeleri sağlanacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in katılım sağladığı ödül programında, ödülü Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin teslim aldı.

YORUMLAR
500
ÇOCUKLARDA 'GİZEMLİ HEPATİT' VAKALARININ ŞİFRELERİ ÇÖZÜLÜYOR ÇOCUKLARDA 'GİZEMLİ HEPATİT' VAKALARININ ŞİFRELERİ ÇÖZÜLÜYOR TBB'den Eyüpsultan'a iki ödül TBB'den Eyüpsultan'a iki ödül
Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Mardin, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Büyükşehir Belediyesine ödül - Son Dakika


Son Dakika
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:31 Eve gelen kuryenin uzattığı boş kağıdı imzaladı, 95 bin dolarlık senetle icraya verildi
20:29 Uçurumdan denize atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 22:16:12. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin Büyükşehir Belediyesine ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement