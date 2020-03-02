Mardin'de 2 kişi PKK üyeliğinden tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 2 kişi PKK üyeliğinden tutuklandı - Son Dakika

Mardin'de 2 kişi PKK üyeliğinden tutuklandı

10 dakika önce

Mardin'de jandarma ekiplerince icra edilen operasyonda terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'de 2 kişi PKK üyeliğinden tutuklandı, System.String[]

Mardin'de jandarma ekiplerince icra edilen operasyonda terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kapan-1" operasyonları kapsamında sözde Stawre kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Tekin Özel Birlik Operasyonu sonucu terör örgütü PKK mensupları ile irtibatlı oldukları ve örgüt mensuplarına eylemde kullanmak üzere malzeme temin ettikleri tespit edilerek jandarma tarafından gözaltına alınan E.S. ve Ö.S. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Jandarma, Mardin, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:43 Kaynak: İHA
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