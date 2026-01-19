Mardin'de 54 Aranan Kişi Yakalandı

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 12-18 Ocak'ta, arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.
