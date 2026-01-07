Mardin\'de Anne ve Çocuğa Saldırı: Şahıs Tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında bebekli anne ile küçük bir çocuğa saldıran şahıs tutuklandı.

Olay, dün Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen A.K., yol kenarında bebeğiyle yürüyen anneye yumrukla saldırdı. Yere düşen kadın bebeğini korumaya çalışırken, saldırgan darbetmeye devam etti. Ardından evinin önünde oyun oynayan küçük bir kıza yönelen saldırgan, kaçmaya çalışan çocuğun başına sert bir yumruk attı. Darbenin etkisiyle çocuk kapının içine savruldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN