Mardin'in Yeşilli ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Gül Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katındaki evin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle zemine düşen 3 yaşındaki M.A, ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Balkon Duşu: 3 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı - Son Dakika
