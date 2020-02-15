Mardin'de 'beyaz örtü'yle kaplanan tarihi binalar turistleri büyüledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de 'beyaz örtü'yle kaplanan tarihi binalar turistleri büyüledi - Son Dakika

Mardin'de 'beyaz örtü'yle kaplanan tarihi binalar turistleri büyüledi

6 saat önce

MARDİN'de kar yağışı nedeniyle tarihi cami, kilise, manastır ve medreselerde oluşan 'beyaz örtü' göz kamaştırdı.

Mardin'de 'beyaz örtü'yle kaplanan tarihi binalar turistleri büyüledi, System.String[]

MARDİN'de kar yağışı nedeniyle tarihi cami, kilise, manastır ve medreselerde oluşan 'beyaz örtü' göz kamaştırdı.

Tarihi ve mimari yapısıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'nde olan, medeniyetlerinin başkenti Mardin'de kar yağışı tarihi mekanları 'beyaz örtüyle' kapladı.  Mardin'in tarihi dokusu ve taşın dile geldiği geleneksel mimari yapılarından Kamısiye Medresesi, Deyrüzzaferan Manastırı, Kırklar Kilisesi, Ulu Cami, Zinciriye Medresesi ve Mardin Müzesi, kar yağışının ardından beyaza bürünmesiyle kentte göz kamaştırıcı görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışıyla oluşan beyaz örtü, açık hava müzesi konumunda olan tarihi kentte gelen yerli ve yabancı turistleri büyüledi.


Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:21 Kaynak: DHA
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