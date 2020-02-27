Mardin'de "Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası" paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de 'Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası' paneli - Son Dakika

Mardin'de "Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası" paneli

6 saat önce

Mardin'in Ömerli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası" paneli düzenlendi.

Mardin'de

Mardin'in Ömerli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası" paneli düzenlendi.

Ömerli Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelde, Türk dünyasının önemli isimlerinden biri olan edebiyatçı, sanatçı, fikir adamı ve yazar Cengiz Aytmatov, fotoğraf sergisiyle anıldı.

Kaymakam Hamza Türkmen yaptığı konuşmada, Cengiz Aytmatov'un Türk dünyasının ulu çınarı olduğunu belirterek, yazarın eserleri birçok dile çevrilen ve eserlerinde verdiği mesajların ülke sınırını aşarak tüm dünya milletlerinin ilgisini uyandıran manevi bir hazine olduğunu aktardı.

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cıldız İsmailova, Aytmatov'un eserlerinde Türk dünyasının izleri olduğunu belirterek, yazarın kültürümüzde çok önemli bir yeri olduğunu aktardı.

İsmailova, "Türk dünyası olarak Cengiz Aytmatov'u hatırlamalı, eserlerini okumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız" dedi.

Panele, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Cengiz Aytmatov, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması: Zalime karşı mazlumun safındayız
"TSK, İdlib'de Rus uçaklarına ateş etti" iddiası yalanlandı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:49:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de "Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası" paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]