Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kızıltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Osman Ç'nin, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.
Zanlının, 14 Eylül'de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 23:57 - Kaynak: AA
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