Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kızıltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Osman Ç'nin, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Zanlının, 14 Eylül'de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 23:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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