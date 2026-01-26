Mardin'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
Mardin'de Fahiş Fiyat Denetimi

26.01.2026 20:21
Mardin'de ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarına karşı denetimler yapıldı, durumu olumlu değerlendirildi.

MARDİN'de, ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, merkez Artuklu ilçesinde fırın, kasap, lokanta ve zincir marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla fiyatları not aldı. Ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti. Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı ve Valiliğin talimatlarıyla rutin denetimlere devam ettiklerini söyledi. Tüketicilerin fahiş fiyatla karşılaşmaması için denetimlerini eksiksiz sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden Aydın, "Ramazan öncesi denetimlerimizi sıkılaştırdık. Kayda değer bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Esnafımız da hazırlıklarını yaptıklarını ve ramazan ayı öncesi ve ayında herhangi bir artışın olmayacağını öngörüyor. Arz talep konusunda hiçbir sıkıntı yok" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

