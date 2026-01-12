Mardin'de Firari Hükümlüler Yakalandı - Son Dakika
Mardin'de Firari Hükümlüler Yakalandı

12.01.2026 13:29
Mardin'de 60 suçlu yakalandı, aralarında ağır ceza almış kişiler de var. İhbar çağrısı yapıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı suçlardan aranması bulunan toplam 60 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı öğrenildi. Ayrıca kasten öldürme, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan şahısların da yakalandığı belirtildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasının en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan şüpheli durumlarda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu. Yapılan ihbarların gizlilik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği kaydedildi. - MARDİN

