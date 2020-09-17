Gazilere devlet övünç madalyası verildi - Son Dakika

Gazilere devlet övünç madalyası verildi

MARDİN - Mardin'de gazilere devlet övünç madalyası ve beratları takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dicle Kalkınma Ajansı toplantı salonunda düzenlenen törende gazi uzman çavuşlar Kudret Öztürk, Uğur Yıldırım, Nejdet Gümüş ve Ozan Volkan Beyaz'a devlet övünç madalyası ve beratları Vali Mahmut Demirtaş tarafından takdim edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan törende gazilere hitaben konuşan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, "Sizlere tevcih edilecek devlet övünç madalyalarınız ve beratlarınız, fedakarlığınız ve cesaretinizin karşılığında devletimizin ve milletimizin bir şükran ifadesidir. Bugün itibariyle sizler, ilelebet koruyacağınız kutsal bir emanetin sahibi olacaksınız. Bu emanet ki sizlerin bu vatan, bayrak, devlet ve millet uğruna feda ettiklerinizin bir nişanesidir. Biliyoruz ki hakka yürüyen her bir neferimiz, aziz vatanımızın ebedi bekçisidir. Ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, millet ilelebet var olsun diye kendi canlarından, umutlarından, geleceklerinden, ailelerinden, evlatlarından vazgeçmişlerdir. Şehitlerimizin ve sizlerin kahramanlıkları sayesinde bugün bizler bu coğrafyada söz söylüyoruz" dedi.

Valilik olarak gazilerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Vali Demirtaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz tarafından şehit ailelerimizin ve gazilerimizin acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak adına pek çok çalışma yürütülmektedir. Bizler de valilik olarak kendinizi yalnız hissetmemeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Sizlerle ilgili her meseleyi kendi meselemiz bilip, yakından takip ediyoruz. Sizlere karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Ne yaparsak yapalım hakkınızı ödeyemeyeceğimizi de biliyoruz. Bir kardeşiniz olarak, sizlerin derdine derman olmak, sıkıntılarınıza çözüm bulmak, sevinçlerinizi paylaşmak için kapımız 7 gün 24 saat açıktır. Bu toprakları bizlere vatan yapanlara ve onların yakınlarına hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Şehitlik ve gaziliğin dünyalık hiçbir mevki ve payeyle ölçülemeyecek kadar yüce makamlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Bu makamları temsil eden şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin vatan sevgileriyle örnek olacaklarına, şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarını gelecek nesillerimizle paylaşıp onlara da aynı ruhun mayasını çalacaklarına, yürekten inanıyorum. Ayrıca siz gazi kardeşlerimizin vakur ve kararlı duruşu, bu mücadeleyi sürdüren kardeşlerimize moral, güven ve cesaret verecektir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, toprağı vatan yapan aziz şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü şimdiden kutluyor, saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Törene, Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri, gazi ve gazi yakınları katıldı.