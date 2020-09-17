Mardin'de, gazilere 'Devlet Övünç Madalyası' verildi - Son Dakika

MARDİN'de, terörle mücadelede gazi olan güvenlik güçlerine 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla 18 Eylül Gaziler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, terörle mücadelede gazi olan güvenlik güçlerine Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi. Dicle Kalkınma Ajansı'nın konferans salonunda düzenlenen törene Vali Demirtaş'ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşu yetkilileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.