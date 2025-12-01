Mardin'de Genç Vurulmuş Halde Bulundu - Son Dakika
Mardin'de Genç Vurulmuş Halde Bulundu

Mardin\'de Genç Vurulmuş Halde Bulundu
01.12.2025 14:20
Artuklu'da 27 yaşındaki Mehmet Mansur Barak aracında başından vurulmuş bulundu. Olay inceleniyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 27 yaşındaki genç, aracının içinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Yalım Mahallesi Zınar yolu üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri,Mehmet Mansur Barak adlı gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Barak'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Artuklu, Mardin

13:55
