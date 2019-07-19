Son Dakika Haberleri: Mardin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
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Mardin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

1 saat önce

Mardin'de kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.

Mardin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı, System.String[]
Mardin'de kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.

Hac görevini yapmak için 3 kafile halinde kutsal topraklara gidecek 650 hacı adayı için Mardin Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
Hacı adayları, yola çıkmadan önce başta Türkiye olmak üzere tüm İslam coğrafyasının huzuru için dua etti.

Vali Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada, hacı adaylarının duaları ile geçen yıl kendisine de kutsal topraklara gitmenin nasip olduğunu anımsattı.
Bu yıl 650 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini, bu duygunun herkese nasip olmasını dilediğini belirten Yaman, "Bugün 171 kişilik ilk kafileyi yolcu ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Allah ülkemize huzur versin, devletimiz ebed müddet olsun. Milletimizi de güç kuvvet versin. Dualarınız önemli, bütün mazlum ülkeler bizim gözlerimize bakıyor. Dualarınız inşallah kabul olacak. Orada hepimize dua edin." dedi.
Hacı adayı Mahmut Sincar da kutsal topraklara yolculuk etmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Önce ülkemize, milletimize ve ordumuza dua edeceğiz. Bütün Müslümanlara, Cumhurbaşkanımıza dua edeceğiz. Ülkemizde gelmiş geçmiş en iyi cumhurbaşkanımızdır. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Meysu Kaya da 10 yıldır isminin çıkmasını heyecanla beklediğini, bu yıl kısmet olduğunu belirterek, herkese dua edeceklerini aktardı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.
Mardin Havalimanı, Türkiye, Mardin, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:57 Kaynak: AA
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