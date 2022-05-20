Mardin'de haşere ile mücadele - Son Dakika
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Mardin'de haşere ile mücadele

20.05.2022 16:59
Mardin'de haşere ile mücadele

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla 892 mahallede haşerelerle mücadele çalışması başlatıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla 892 mahallede haşerelerle mücadele çalışması başlatıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü, vatandaşların daha rahat bir yaz geçirmeleri amacıyla 10 ilçe ile kent merkezine bağlı 892 mahalle ve mezrada 84 personel, 40 araç, 40 ekip, 40 ULV cihazı ile sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçla çalışmaları öncesi program düzenlendi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığının bahçesinde düzenlenen programa, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, daire başkanları ve personel katıldı.

Vali Demirtaş, yaptığı konuşmada, daha temiz bir Mardin için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek, "Gece gündüz demeyeceğiz, vatandaşlarımızın kentte rahat yaşayabilmeleri için mücadelemize devam edeceğiz. Böylelikle daha temiz bir Mardin'i ortaya çıkaracağız." dedi.

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Kaynak: AA

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