Mardin'de HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli
30 dakika önce
MARDİN'de, İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na yapılan görevlendirmeye tepki için izinsiz eylem yapan, aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:24 Kaynak: DHA
MARDİN'de, İçişleri Bakanlığı
'nca Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na yapılan görevlendirmeye tepki için izinsiz eylem yapan, aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı. Mardin
Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk
'ün terör soruşturması kapsamında görevden alınmasına tepki göstermek amacıyla aralarında HDP'li vekiller Tuma Çelik
, Ömer Öcalan
, Hüseyin Kaçmaz
'ın da yer aldığı grup, bir araya geldi. İstasyon Caddesi'nde yolu trafiğe kapatarak, eylem yapmak isteyen HDP'lilerin dağılması için polis uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen izinsiz eylemini sürdüren grup, polisin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesiyle dağıtıldı. Müdahale sırasında 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması için siyasi partiler ne diyor? Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli İkinci el araç alanların Eylül ayından itibaren aracı aldığı gün sigorta yaptırması gerekecek İBB Başkanı İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son verdi