Mardin'de jandarma kılığına girerek Iraklıları yağmaladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de jandarma kılığına girerek Iraklıları yağmaladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Mardin'de jandarma kılığına girerek Iraklıları yağmaladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

18.05.2023 00:28

Mardin'de kendilerini jandarma gibi göstererek, Irak uyruklu kişileri silahla yağmaladıkları sebebiyle gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Nisan ile 9 Mayıs arasında Kızıltepe-Viranşehir D-400 kara yolunda giydikleri askeri üniformalarla kendilerini jandarma gibi gösterip durdurdukları araçlardaki Irak uyruklu kişileri yağmaladıkları tespit edilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

YILLAR ÖNCE ÇALINAN TRAKTÖR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah, askeri kamuflaj, reflektör, çakar lamba, çok sayıda dijital materyal ve Iraklı vatandaşlara ait para ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada daha önceki yıllarda Kızıltepe ilçesinden çalındığı belirlenen traktör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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Kızıltepe, Jandarma, Mardin, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de jandarma kılığına girerek Iraklıları yağmaladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de jandarma kılığına girerek Iraklıları yağmaladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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